Après huit abandons supplémentaires avant la 11e étape, voici les équipes encore au complet dans ce Giro

Louis Vervaeke, l’Italien Mattia Cattaneo, les Tchèques Josef Cerny et Jan Hirt (Soudal-Quick Step), l’Italien Andrea Vendrame (AG2R Citroën), l’Érythréen Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo), l’Équatorien Jonathan Caicedo (EF Education-Easy Post) et l’Italien Stefano Gandin (Corratec-Selle Italia) ont abandonné la course entre la fin de la dixième et le début de la onzième étape. Ces huit retraits portent le total à 34 depuis le départ du Tour d’Italie.

Seules cinq équipes du Giro étaient encore au complet avant la 11e étape, avec huit coureurs: UAE Team Emirates, Bahrain Victorious, Movistar, Astana Qazaqstan et Jumbo-Visma. Cette dernière a néanmoins dû remplacer quatre coureurs avant la première journée. Movistar a malheureusement quitté ce club restraint en cours de journée après la lourde chute de l’Espagnol Oscar Rodriguez.

Les équipes belges sont les plus touchées: Soudal-Quick Step n’a plus que trois coureurs en course, Alpecin-Deceuninck et Intermarché-Circus-Wanty en ont chacune cinq.