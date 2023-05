Le président de l’Union belge Paul Van den Bulck pas encore tiré d’affaire

Les téléphones ont frôlé la surchauffe, ce mercredi dans la matinée, entre les fuites concernant la lettre cosigné par les cinq directeurs de l’Union belge (Tom Borgions, Pegie Leys, Alexandre Lieutenant, Jelle Schelstraete, Sylvie Marissal) et le CEO ad interim Manu Leroy. Convoqué par ses 9 pairs du Conseil d’administration, Paul Van den Bulck s’est vu exposer les griefs d’une opposition déterminée à le faire tomber. Ni plus, ni moins.

A l’issue de plus de deux heures de plaidoyers soutenus, émanant des deux parties, le CA a décidé de… ne rien décider. Ou plus exactement, de tenter d’abattre la carte d’un retour au calme. Le long week-end férié va donc être mis à profit pour un lobbying appuyé en faveur d’un terrain d’entente à trouver entre l’avocat bruxellois jugé trop interventionniste et trop tatillon et une fraction rebelle qui s’estime menottée dans le travail entrepris sous l’ère de Peter Bossaert.

Qui aura le fin mot de l’histoire ? Comme la tournure des événements le laisse déjà supposer, il semble que le scénario d’un statu quo plus ou moins feutré finisse par prévaloir. Nonobstant, bien évidemment, l’hypothèse peu probable d’une démission spontanée du président fédéral et encore moins de l’un des directeurs concernés, dont deux sont actuellement en arrêt maladie.

Appuyé par la Pro League, le plan serait de poursuivre vaille que vaille jusqu’à la fin de la procédure de recrutement d’un nouveau CEO et de la mise en place d’un audit, après les vacances estivales, ce que refusent catégoriquement les directeurs. A l’issue de cette crise à laquelle ils assistent depuis le balcon, il semblerait que les intentions des clubs pros soit de remettre la main sur certains dossiers au Centre national de Tubize, et notamment les finances, jugées comme étant mal gérées par une large majorité des clubs du G5.

Au final, Paul Van den Bulck ne sera-t-il pas maintenu au-delà du CA de lundi et de l’Assemblée générale du 22 juin uniquement pour gagner du temps ? Idem pour Manu Leroy, dont on sait que les relations avec certaines éminences de la Pro League se sont tendues depuis 1 an ?