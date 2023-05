Geraint Thomas chute, perd un équipier, mais reste en rose sur le Giro: «C’est comme un feuilleton» (vidéo)

Thomas a expliqué comment la chute s’était déroulée, dans une descente pluvieuse à 70 kilomètres de l’arrivée. Alessandro Covi « est tombé près de moi, et je suis tombé sur lui, ce qui a soulagé ma chute. Il y a eu une réaction en chaîne ensuite. Je ne lui en veux pas, ce n’est pas de chance que le trio de tête au général était derrière lui à ce moment-là. »

Geraint Thomas a conservé son maillot rose, mercredi, à l’issue de la onzième étape du Tour d’Italie (WorldTour). Il a cependant chuté, avec son coéquipier et compatriote britannique Tao Geoghegan Hart qui a dû quitter la course. « C’est une grande perte », a regretté le coureur de 36 ans en conférence de presse.

L’équipe INEOS Grenadiers a été secouée : Geoghegan Hart a dû abandonner, et Sivakov a accumulé plusieurs minutes de retard. « Ce n’est jamais simple. Hier (mardi), tout le monde disait qu’on était les plus forts, à cinq dans le top-11. C’est le cyclisme. Il faut rester positif et avancer. » Le maillot rose regrette l’abandon de son coéquipier, qui était troisième au classement général. « C’est une grande perte, Tao roulait bien. C’était notre arme secrète, pas si secrète. C’est triste, mais j’espère qu’il va bien. »

La stratégie ne change pas pour autant, et Thomas veut garder le maillot rose dans l’équipe. « C’est bon pour le moral », a-t-il commenté. « Nous allons évaluer la situation collectivement. Demain, nous repartons. Ce qui a été fait était très bon, nous avons une bonne cohésion donc nous devons continuer sur notre lancée. »