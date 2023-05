Ligue des champions: Manchester City terrasse le Real Madrid pour rejoindre l’Inter en finale (4-0, vidéos)

Largement dominant dans les premières minutes de la rencontre, Manchester City s’offrait la première occasion franche avec un tir de Rodri qui passait juste à côté des cages de Courtois (8e). Les Cityzens ne laissaient pas une chance de respirer à leurs adversaires et ils étaient à deux doigts d’ouvrir le score via une tête à bout portant d’Haaland arrêtée in extremis sur la ligne par Courtois (13e). Le Diable rouge sortait une nouvelle parade dont il a le secret quelques minutes plus tard sur une nouvelle tête du géant norvégien (21e).

Le Real finissait cependant par céder sur une frappe de Bernardo Silva, sur un assist de Kevin De Bruyne, qui mettait Manchester sur la bonne voie (23e, 1-0). Juste après la demi-heure de jeu, Toni Kroos était tout proche de l’égalisation mais son envoi finissait sur la barre d’Ederson (35e) et sur l’action suivante, Bernardo Silva s’offrait un doublé pour mettre Madrid KO debout (37e, 2-0).