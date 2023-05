Magistral, Manchester City corrige le Real Madrid

Le 10 juin prochain, à Istanbul contre l’Inter, Pep Guardiola bénéficiera d’une deuxième occasion en sept ans de franchir la « ligne » (dixit Walker), soit remporter enfin cette Coupe d’Europe, loin de Barcelone, avec Manchester City, sur laquelle il a systématiquement trébuché depuis qu’il a rejoint la Premier League, en 2016 – et beaucoup estiment que la vraie finale, Pep l’a gagnée ce mercredi soir. On verra. Il s’agira de la deuxième finale de son mandat après celle de 2021, perdue 1-0 à Porto contre Chelsea. Pour faire court, et belge, ce sera De Bruyne (un assist mercredi) contre Lukaku (un assist mardi).