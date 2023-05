Golf: Pieters et Detry à l’assaut de l’USPGA

Les deux Belges prendront part dès ce jeudi après-midi au deuxième Major de l’année. Récent vainqueur du Masters et nº1 mondial, Jon Rahm en sera le grand favori.

Deuxième Major 2023 disputé un bon mois après le Masters d’Augusta, l’USPGA se déroulera de jeudi à dimanche à Rochester (New York), sur le tracé du Oak Hill Country Club. Un lieu qui ne peut qu’offrir de bonnes sensations aux joueurs européens, alors que ceux qui composaient l’équipe de Ryder Cup en 1995, y avaient triomphé d’une courte tête : 14,5 à 13,5 ! Thomas Pieters (31 ans) et Thomas Detry (30 ans) y prendront part. L’Anversois après avoir signé le week-end dernier à Tusla (Oklahoma) son meilleur résultat (17e) sur le LIV Tour saoudien qu’il a rejoint en début d’année, et le Bruxellois après être revenu de Belgique, où il a terminé 7e du Soudal Open, après avoir caressé l’espoir de conquérir à Rinkven la première victoire de sa carrière sur le Tour européen.