Les shorttrackeurs belges heureux d’avoir trouvé une alternative en Amérique du Nord

« La fédération néerlandaise pensait que nous étions si désespérés que nous accepterions leur offre pour la saison prochaine », a déclaré Stijn Desmet, qui s’entraînait depuis cinq ans, comme sa sœur Hanne, avec la sélection néerlandaise à Heerenveen.

Selon Stijn Desmet, cette proposition était nettement moins favorable que les années précédentes. « Pas de matériel et pas de coaching pour le même prix. Niels Kerstholt, l’entraîneur néerlandais, m’a dit que la KNSB était allée trop loin. » Les entraîneurs et les patineurs ne sont pas responsables de la situation, selon les Desmet.

La Fédération belge de patinage de vitesse a évalué différentes options pour les entraînements estivaux des Desmet, comme la Hongrie et l’Italie. Finalement, le choix s’est porté sur six semaines à Salt Lake City, aux États-Unis, et trois mois à Montréal, au Canada, une nation du top-mondial du shorttrack.

Outre Hanne et Stijn Desmet, Rino Vanhooren et Tineke den Dulk participeront à tout le stage, les autres sélectionnés en effectueront une partie. L’entraînement commun est important en vue des relais (mixte et messieurs).