Rafael Nadal annonce son forfait pour Roland-Garros

Rafael Nadal doit déclarer forfait pour Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem prévu du 29 mai au 11 juin à Paris. L’Espagnol, 36 ans, l’a confirmé jeudi lors d’une conférence de presse organisée dans son académie à Majorque. « J’espère être en mesure, l’année prochaine, de jouer une dernière saison sans souffrir », a-t-il ajouté.

Blessé au psoas lors du deuxième tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier, Nadal a sans cesse repoussé son retour d’une blessure qui devait l’écarter des terrains pendant six à huit semaines. ’Rafa’ avait dû déclarer forfait pour les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami pour la fin de la tournée américaine et ceux de Monte-Carlo, Madrid et Rome, trois tournois de préparation en vue de Roland-Garros.

Au moment d’annoncer son forfait pour le tournoi de Rome il y a deux semaines, le Taureau de Manacor avait pourtant évoqué « une amélioration constatée ces derniers jours », ajoutant que « le processus de récupération demande du temps ». En conférence de presse jeudi, Nadal a expliqué qu’il avait « travaillé le plus possible sur les quatre derniers mois qui ont été très difficiles, car nous n’avons pas trouvé de solution au problème. »

Quatorze fois vainqueur à la Porte d’Auteuil, Nadal n’avait jamais dû déclarer forfait pour Roland-Garros avant le tournoi depuis sa première participation en 2005. En dix-huit participations, il a remporté 112 rencontres et en a perdu trois (en 2009, 2015 et 2021) en plus d’un forfait pendant le tournoi en 2016 à cause d’une blessure au poignet. C’est la première fois depuis 2004 que les Internationaux de France se joueront sans Rafael Nadal.