Cihan Canak: «L’année de la confirmation est toujours la plus dure, mais j’aime les challenges!»

Le Verviétois de 18 ans veut profiter du déplacement à Westerlo et des deux derniers matches de la saison pour préparer la prochaine, où il sera forcément très attendu…

Trois matches mais plus beaucoup d’espoirs pour le Standard qui, sauf miracle, ne parviendra pas à dépasser Gand dans ces Europe Playoffs. Avec les absences (voir ci-contre), Ronny Deila va pouvoir donner une chance aux jeunes, à ceux qui ont moins joué cette saison, de montrer leurs qualités. Cihan Canak, par exemple, valeur sûre du noyau mais qui a encore tellement de choses à prouver. À 18 ans, le Verviétois a vécu une saison de rêve, au-delà de ses attentes personnelles, mais il ne veut évidemment pas s’arrêter là. La saison prochaine, son entraîneur compte sur lui pour devenir un titulaire à part entière, après avoir assuré le rôle de « 12e homme » cette saison.

Cihan Canak, quelle est l’ambiance dans le groupe actuellement ? Vos chances de dépasser Gand sons tout de même très minces…

Nous sommes déçus, c’est normal. Mais ce n’est pas une raison de baisser les bras. Tant que c’est mathématiquement possible d’accrocher la première place, on va tout donner pour y parvenir et, pourquoi pas, forcer la chance.

Comment avez-vous vécu l’après-match contre Westerlo ?

Il y avait beaucoup d’incompréhension. Personnellement, je n’arrivais pas à comprendre ce qu’il s’était passé. Au haut niveau, quand tu perds la concentration, ça se paye cash. Mais nous sommes rapidement revenus sur terre. Nous savons qu’il faut gagner les trois derniers matches.