Hockey: la troisième place pour le Léopold

La rencontre pour la 3e place organisée, ce jeudi après-midi, à Brasschaat, en préambule des Finales n’a guère été passionnante. Sans enjeu puisque l’ensemble des tickets européens ont déjà été attribués aux 2 finalistes et aux Ucclois, premiers à l’issue de la compétition linéaire, le match a mis du temps à démarrer puisque le Léo et le Dragons n’avaient aucune envie de s’affronter « pour du beurre » après leurs désillusions du week-end dernier et leurs défaites en demi-finales, respectivement face au Waterloo Ducks et à la Gantoise. Les 35 premières minutes étaient soporifiques avec une possibilité de chaque côté et aucun p.c. Les Anversois évoluaient sans Simon Gougnard, en civil sur le banc, pour son dernier match à Brasschaat, après 2 sans, puisque le milieu de terrain sera de retour au Racing, dès la saison prochaine.

La seconde période était heureusement plus engageante. Le niveau de jeu montait de 2 ou 3 crans et les 2 équipes démontraient, enfin, leur envie de prendre les choses en main. Nicolas Della Torre était le premier à frapper sur penalty (40e) mais Gaspard Baumgaerten répliquait sur la remise en jeu. Arthur Verdussen donnait ensuite l’avance aux Bruxellois (50e) mais Lucas Martinez égalisait au début du dernier quart-temps (54e). Baumgarten s’offrait un doublé mais dans les dernières secondes, l’Australien Blake Govers fêtait son départ de la plus belle des manières (il se concentrera l’an prochain à la préparation olympique avec l’Australie) en fixant le score finale à 3-3. Lors de la séance des Shoot-outs, c’est le Léopold qui émergeait et qui décrochait cette 3e place.