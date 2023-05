L’Union espère un accord de principe pour son nouveau stade d’ici l’été

Le dénouement dans le dossier du nouveau stade que l’Union souhaite construire sur le site du Bempt à Forest serait-il proche ? Philippe Bormans, le directeur général du club saint-gillois, l’espère.

« On nous a dit qu’on va avoir un accord verbal ou de principe avant l’été », nous a-t-il déclaré. « Une note a été faite reprenant les différents points que nous avons introduits, ainsi qu’avec les craintes et les questions de la commune de Forest. Je pense maintenant que la Région bruxelloise va prendre cela en main, répondre aux remarques et questions des deux côtés et venir avec une synthèse. Je pense que la Région va demander l’accord du Parlement bruxellois et des ministres pour dire : « Voilà ce que nous voulons et pouvons faire. » On espère un accord entre chaque partie avant les vacances d’été. C’est ce que la Région nous a dit. Si on n’a pas d’accord avant septembre, on sera à un an des élections (NDLR : communales et régionales). Je pense alors que le dossier ne se débloquera pas avant cela… »