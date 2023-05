Pour sa retraite, aussi, Rafa veut rester le maître du jeu

Un peu plus de 8 mois (245 jours exactement entre le 15 septembre 2022 et ce 18 mai) après l’annonce, toujours brutale, de l’arrêt de la carrière de Roger Federer, le monde du tennis, et du sport en général, a à nouveau retenu son souffle.

Mais heureusement pour ses nombreux fans, Rafael Nadal n’a acté « que » son forfait à Roland-Garros.

Que valent, en effet, 18 participations d’affilée au tournoi parisien, 14 sacres ou 112 victoires en 115 matches à la Porte d’Auteuil face à une terrible retraite forcée ?

Rafa a donc dit « no » au tournoi qui représente toute sa vie de sportif, mais aussi « no » à la porte de sortie prématurément ouverte par un corps qui lui dit aussi « no » depuis la pandémie (douleur au pied, déchirure aux abdos et dernièrement cette fichue blessure au psoas qui l’écarte des courts depuis 4 mois exactement).