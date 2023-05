Scènes de chaos à la fin du match entre AZ et West Ham: une bagarre éclate entre des supporters et des joueurs du club anglais (vidéo)

Terribles images après la qualification de West Ham pour la finale de la Conference League sur la pelouse d’AZ Alkmaar. Alors que les Hammers venaient de l’emporter sur le score de 0-1, des supporters néerlandais sont parvenus à pénétrer dans la tribune des fans anglais, où se trouvaient également les amis et la famille des joueurs de West Ham.

Une violente bagarre a alors éclaté et plusieurs joueurs du club londonien, dont Flynn Downes, Michail Antonio, Lucas Paqueta, ou encore Saïd Benrahma se sont précipités dans la foule pour défendre leurs proches, laissant place à de véritables scènes de chaos. Après 10 minutes de violentes bagarres, les forces de l’ordre et les stadiers ont réussi à calmer la situation et à retrouver le calme dans les travées de l’AFAS Stadium.