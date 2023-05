Remco Evenepoel ne devrait pas participer au Tour de France, ni à la Vuelta: Patrick Lefevere en dit plus sur son programme

Contraint à l’abandon en raison d’un test positif au Covid alors qu’il était leader du Giro, Remco Evenepoel va mieux. Le champion du monde a enfin été testé négatif, comme l’a annoncé le manager de l’équipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere, dans des propos rapportés par Het Nieuwsblad.

« Pour la première fois, il a été testé négatif. Nous pensons donc qu’il a été malade pendant cinq jours au total. C’est surtout mardi que les symptômes ont été les plus forts : maux de tête et de gorge, en plus d’une grande fatigue. Mais maintenant, il va mieux », a assuré Lefevere. « Nous allons le laisser se reposer tout le week-end et en début de semaine prochaine, il passera des examens cardiaques. »

Des courses d’un jour au programme

Patrick Lefevere a ensuite évoqué le programme de la suite de la saison pour Evenepoel, qui ne devrait ni participer au Tour de France, ni à la Vuelta. « S’il ne brille pas au Tour de France, beaucoup lui tireront dessus au bazooka », a justifié Lefevere. « Remco a déjà gagné le Tour d’Espagne. Personne n’accepterait donc un autre résultat de sa part. De plus, cela nécessiterait à nouveau une préparation assez dure et très spécifique ».