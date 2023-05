«Il a bien fait de se retirer»: un ancien vainqueur du Tour de France vole au secours de Remco Evenepoel après son abandon au Giro

Vincenzo Nibali a pris la défense de Remco Evenepoel après son abandon au Giro. Dimanche dernier, le Belge était contraint de quitter le Tour d’Italie après un test positif au Covid alors qu’il venait de récupérer le maillot rose. Suite à cette décision de la part du coureur belge et de son équipe, que certains ont jugé hâtive, les critiques se sont multipliées, et Evenepoel a notamment été accusé de se servir du Covid comme excuse pour abandonner, ou encore de manquer de respect au Giro.

« Il a bien fait de se retirer. Pour beaucoup, le virus n’est pas perçu comme une maladie. Moi, je l’ai eu deux fois et je sais que le niveau cardiaque peut augmenter jusqu’à dix battements en plus. Nous parlons d’un professionnel du cyclisme qui, peut-être, a un contrat de 5-6 millions d’euros », a insisté Nibali. « C’est certain que si j’étais le team manager de l’équipe, je penserais à protéger mon investissement en pensant à l’avenir. Cela peut provoquer une inflammation du péricarde. On ne peut pas comparer aux autres sports, le cyclisme n’est pas pour tout le monde. Moi, j’ai couru avec des coups de froid et, parfois, j’aurais préféré avoir un bras coupé quitte à arriver au bout. »