Des F16 pour l’Ukraine: lettre ouverte à Joe Biden

Monsieur le Président, Nous voudrions avant tout vous remercier ainsi que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, le secrétaire d’Etat, Anthony Blinken, et la très large coalition bipartisane du Congrès pour votre indéfectible soutien à l’Ukraine et pour le leadership que les Etats-Unis ont une nouvelle fois assumé en faveur de la défense des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies. Nous croyons, comme vous et comme l’a très bien résumé le général Christopher Cavoli que « la Russie ne peut sortir victorieuse de cette guerre, notre avenir ne le supporterait pas ». Si nous aurions voulu, souvent, que l’aide procurée à l’Ukraine soit plus rapide et plus importante, nous sommes bien conscients que vous êtes en possession d’informations que nous n’avons pas et que vous avez dû, aussi, fournir un énorme travail pour créer et ensuite renforcer la cohésion de la coalition Ramstein. Nous vous écrivons aujourd’hui parce que nous sommes inquiets. La tâche qui attend les forces armées ukrainiennes dans les prochains mois est en effet gigantesque et n’est pas sans risque de revers ou de succès partiels. Et, comme l’a rappelé à maintes reprises le général Mark Milley, rien ne serait pire que de sous-estimer les capacités militaires de la Fédération de Russie. En d’autres termes, rien ne nous permet d’exclure que la guerre se poursuive au-delà de l’année 2023.

Une aide indispensable Comme vous le savez, le général Valerii Zaluzhnyi, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes et de nombreux responsables militaires et politiques ukrainiens estiment que la fourniture d’avions occidentaux est cruciale pour permettre une issue rapide de la guerre. Par ailleurs, comme l’ont affirmé notamment Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, et James Cleverly, le ministre britannique des Affaires étrangères, la seule véritable garantie de sécurité de l’Ukraine à moyen et long termes passe par une adhésion de celle-ci à l’Organisation atlantique mais que cette adhésion ne sera possible qu’à l’issue de la guerre. Nous ne doutons pas qu’un large consensus en ce sens est en train de se former et que les Etats qui, en 2008 lors du Sommet de l’Otan de Bucarest, ont bloqué ce processus et portent de ce fait une grave responsabilité dans la guerre en cours, se garderont bien de l’entraver à nouveau.

Nous sommes par ailleurs conscients que la maîtrise de l’emploi d’avions modernes occidentaux exige une formation approfondie des pilotes ainsi que la mise en place d’une logistique complexe. Mais nous savons aussi que les soldats ukrainiens, extrêmement motivés, ont démontré une remarquable capacité d’apprentissage. Enfin, en plus de votre rôle de leader de la coalition Ramstein, votre accord en tant que Président du pays producteur de l’avion auquel les autorités militaires ukrainiennes aspirent le plus, le F16, est indispensable. Se décider rapidement Afin que la coalition Ramstein soit en mesure dans six mois, sur base de la réalité militaire et politique du moment, de prendre une décision quant à la fourniture de ces F16 par votre pays et par les pays européens qui en détiennent, il nous semble indispensable qu’une décision soit prise très rapidement en faveur de la formation d’une centaine de pilotes ukrainiens, de la construction de toute la chaîne logistique que comporte la fourniture d’une centaine d’avions ainsi que l’établissement du nombre d’avions que chaque pays membre de l’Otan pourrait effectivement fournir à l’automne 2023 et la préparation de ceux-ci. Nous vous remercions de mettre tout en œuvre pour atteindre ces objectifs dans un avenir aussi proche que possible et vous assurons, Monsieur le Président, de notre haute considération,