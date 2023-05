Hockey: le Waterloo Ducks a réussi sa mue

Souvent critiqué, à tort, durant le second tour de la compétition, le Watducks a donc atteint, en partie, son objectif de la saison, en atteignant la finale du championnat. Et ce, malgré des résultats en dents de scie et des prestations parfois trop moyennes vu la qualité intrinsèque du noyau. Mais le groupe a fait taire les mauvaises langues, d’abord, en décrochant son ticket pour le dernier carré, puis, en éliminant, en demies, le Léopold, grand favori à l’issue de la phase régulière, en proposant un hockey cynique et clinique. Et si peu d’observateurs auraient misé quelques euros sur le club brabançon et sa classe biberon pour atteindre ce stade de la compétition, ceux-ci ont dû tout de même reconnaître la force de caractère et l’abnégation de ce groupe qui a mûri au cours de ces 8 derniers mois.