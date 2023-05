Giro: Einer Rubio s’impose au sommet de la 13e étape, Geraint Thomas reste en rose

La course s’est animée dès les premières rampes de la Croix de Coeur mais une première tentative d’attaque d’une dizaine de coureurs a été avortée par le peloton. Un groupe de sept coureurs a finalement réussi à s’échapper avec les Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) et Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën), l’Equatorien Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost), le Colombien Einer Rubio (Movistar), le Canadien Derek Gee (Israel-Premier Tech) et l’Américain Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech).

Pinot a ensuite rapidement accéléré le rythme et seuls Rubio, Cepeda et Gee sont parvenus à suivre avant que Paret-Peintre ne revienne dans la descente de la première difficulté de la journée.

Dans la montée finale vers Crans-Montana (13,1 km à 7,2%), Pinot a multiplié les attaques mais seul Gee n’est pas parvenu à suivre. Cepeda, Pinot et Rubio se sont donc joués la victoire et le dernier cité s’est montré le plus rapide au sprint devant Pinot et Cepeda.

Rubio, 25 ans, décroche la deuxième victoire de sa carrière après une victoire au Tour des Emirats arabes unis en février dernier. Le Colombien signe ainsi le premier succès de sa carrière sur un grand Tour.

Au classement général, Geraint Thomas, 9e de l’étape, conserve le maillot rose de leader. Le Britannique compte toujours deux secondes d’avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et 22 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates).