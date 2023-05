Face à Westerlo, le Standard devrait donner sa chance à Noubi, Hautekiet et Davida

Pour avoir encore une chance de terminer à la première place de ces Europe Playoffs, le Standard doit s’imposer samedi à Westerlo, ce qu’il n’a plus fait depuis treize ans, et surtout espérer que La Gantoise ne fasse pas de même, plus tard dans la soirée, face au Cercle de Bruges. Si les planètes s’alignent ce week-end, il faudra encore espérer que les Buffalos perdent des points la semaine prochaine, au t’Kuipje.

Si la longue (!) saison 2022-2023 commence à se faire sentir dans les jambes, c’est aussi et surtout « mentalement » que cela devient difficile, comme l’expliquait récemment Aron Donnum. Longtemps tiraillés entre le rêve du Top 4 et la réalité pas si certaine du Top 8, les joueurs de Ronny Deila doivent puiser au plus profond d’eux-mêmes pour encore croire à un revirement de situation. « Ce n’est pas une raison pour baisser les bras », assurait Cihan Canak cette semaine.

Mise au vert

Samedi, Ronny Deila, lui, ne compte en tout cas pas baisser les bras, même s’il a avoué préparer la saison prochaine… sans que l’on sache quel costume il portera, à Liège ou à Bruges. « C’est une bonne opportunité pour les jeunes et n’oublions pas qu’il y aura, quoi qu’il arrive, une très bonne équipe sur le terrain. » Pas question d’aligner une équipe B lors des trois prochaines rencontres. Afin de remobiliser les troupes, le coach des Rouches a d’ailleurs rassemblé tout le groupe pour une mise au vert ce samedi matin, avant de se diriger vers le stade. « La situation est difficile pour tout le monde mais je suis impressionné par ce que je vois à l’entraînement. Des joueurs doivent se montrer en vue de la saison prochaine, et puis nous n’aimons pas ne pas gagner, nous voulons retrouver le chemin de la victoire. »