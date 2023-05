Giro: revivez en vidéo les temps forts de la victoire de Einer Rubio lors de la 13e étape

La poisse ! Ce Giro 2023 est décidément maudit. Après les cas de Covid positifs et les abandons pour cause de chute, voici la première véritable étape de montagne amputée de plus de 100 km ! Les conditions météos sont exécrables… Il n’y a donc que 74 kms au programme de ce vendredi, qui a vu la victoire du Colombien Einer Rubio devantThibaut Pinot.

Un résumé un petit plus court que d’habitude. Mathieu Istace et Maxime Monfort de RTL Sports vous proposent les meilleurs moments en vidéo.