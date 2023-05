Golf: Thomas Pieters et Thomas Detry passent le cut à l’USPGA

Retardé par… le gel ! Jeudi matin, les joueurs de l’USPGA ont dû patienter pendant plus de deux heures avant d’attaquer le deuxième Major de l’année en raison des températures négatives qui avaient figé les greens et les organismes à la fine pointe de l’aube sur le redoutable parcours du Oak Hill Country Club, à Rochester (New York). Du coup, tous les départs ont fatalement été retardés d’autant, et Thomas Detry en a été une des victimes, obligé de finir son premier tour vendredi matin, alors qu’il lui restait quatre trous à jouer. Résultat : une carte de 74 (+4), grevée de six bogeys et d’un double pour quatre birdies. Après quelques instants de repos, le Bruxellois est reparti à l’assaut du parcours bouclé cette fois en 71 coups, de façon beaucoup plus linéaire : 3 bogeys pour 2 birdies.

Pieters a perdu 49 places

De son côté, Thomas Pieters avait très bien entamé le tournoi par une carte de 69 (-1) synonyme de dixième place provisoire. Et l’Anversois avait surtout pu boucler son parcours avant la tombée de la nuit et ainsi plonger plus sereinement dans les bras de Morphée. Las, c’est cette fois lui qui a connu une journée catastrophique (6 bogeys et un double pour 3 birdies) ponctuée d’une carte de 76 qui l’a carrément fait reculer de quarante-neuf places !