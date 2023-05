NBA: Miami confirme et s’impose chez les Celtics en finale de conférence Est (vidéo)

Et les deux de s’invectiver, front contre front, durant de longues secondes, écopant chacun d’une faute technique. Mais le mal était fait : en faisant sortir Butler de ses gonds, Williams l’a fait encore mieux jouer, provoquant de surcroît une révolte collective des Floridiens ne faisant qu’un derrière leur leader (8 rbds, 6 passes, 3 interceptions, 2 contres, en plus de ses 27 points).

C’est l’erreur commise par Grant Williams, à la moitié du dernier quart-temps, juste après son shoot primé pour redonner neuf unités d’avance aux Celtics, qui en comptèrent jusqu’à douze quelques minutes plus tôt. Un peu trop survolté, le remplaçant (9 pts) de Boston a alors lâché des amabilités à l’oreille de la star de Miami, qui en a souri, avant de répondre avec un tir réussi, plus la faute commise par son ami du soir.

En play-offs, il ne faut jamais énerver Butler, au risque qu’il se mue en « Jimmy Buckets » (Jimmy paniers), son surnom pour sa capacité à enfiler les paniers qui font mal à l’adversaire et le plus grand bien à son équipe.

« J’aime ça »

« C’est la compétition dans toute sa splendeur ! J’adore ça, je suis toujours là quand ça devient compétitif », a commenté la star de Miami, qui avait planté 35 points au premier match mercredi. « Il a commencé à me parler et j’aime ça. Cela me pousse à vouloir gagner encore plus. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne à qui parler. »