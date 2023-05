Romelu Lukaku le Diable rouge le mieux payé d’Italie: Divock Origi, Charles De Ketelaere… découvrez les plus gros salaires de Serie A

Que ce soit avec Romelu Lukaku ou bien avec Charles De Ketelaere ou Divock Origi, la Serie A a une petite touche belge cette saison. Et même si l’avenir de Romelu Lukau à l’Inter Milan est toujours incertain, l’attaquant belge est l’un des mieux payés de Serie A. Ainsi grâce aux données de Capology, une plateforme en ligne spécialisée dans les salaires et les données financières des clubs de football, on apprend que Dusan Vlahovic est le joueur le mieux payé de Serie A avec un salaire annuel brut de 12,96 millions d’euros par an. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on retrouve à la deuxième place Samuel Umtiti, défenseur central de Lecce, qui lutte pour le maintien en Serie A. Le défenseur est prêté par le FC Barcelone. C’est ce dernier qui prend toujours en charge le salaire du Français, évalué à 12,31 millions d’euros brut par an.

Avec Leonardo Bonucci, Wojchiech Szczesny (12,04 millions d’euros par an chacun), Alex Sandro (11,11 millions d’euros par an), Paul Pogba (10,26 millions d’euros par an) et Bremer (9,26 millions d’euros par an), cinq autres joueurs de la Juve figurent parmi les 10 premiers. Romelu Lukau figure, quant à lui, à la huitième place. L’Inter, qui s’est fait prêter l’attaquant de Chelsea cette saison, paie l’intégralité du salaire annuel brut du Diable Rouge soit 10,9 millions d’euros par an. Il gagne moins que ses coéquipiers Marcelo Brozovic et Lautaro Martinez (11,11 millions d’euros par an chacun).