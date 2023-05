«Un jour de joie»: Brittney Griner rejoue au basket cinq mois après sa détention en Russie (vidéo)

La Crypto.com Arena, certes clairsemée mais où était présente Kamala Harris, n’allait en effet pas manquer de réserver un tel accueil à Griner, à l’occasion de cette rencontre marquant un retour à la normale pour la star, double championne olympique avec Team USA en 2016 et 2020.

« Il faut se remettre au travail et savoir tout mettre de côté », a dit Griner, à propos des émotions qui l’ont traversée lors de cet instant aussi solennel que chaleureux, au micro d’ESPN, qui retransmettait ce match en direct.

Quant à son précédent match en compétition, il datait de 474 jours dans le championnat russe, avec Ekaterinburg.

La pivot avait été arrêtée en février 2022 dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie. Elle s’apprêtait à piger pour l’équipe d’Ekaterinbourg, pendant l’intersaison américaine.

« Un jour de joie »

En août, elle avait été condamnée à une peine de neuf ans d’emprisonnement puis, après le rejet de son appel, avait été transférée en novembre dans une colonie pénitentiaire dans le centre de la Russie.

Brittney Griner avait finalement été échangée en décembre contre le marchand d’armes russe Viktor Bout, prisonnier aux États-Unis.

Au cours des cinq derniers mois, elle s’est entraînée et préparée pour redevenir l’intérieure dominante qu’elle était auparavant. Et pour ce match de reprise finalement largement perdu (94-71) par son équipe face aux Los Angeles Sparks, elle a plus que convaincu, terminant meilleure marqueuse (18 pts à 7/9 aux tirs, 6 rbds, 4 contres).

A chacune de ses actions, les fans des deux équipes ont encouragé bruyamment la joueuse de 32 ans, qui est aussi une figure de la communauté LGBT+.