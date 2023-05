Giro: Thomas cède son maillot rose à Armirail dans la 14e étape, remportée par Denz (vidéo)

Un groupe de 29 coureurs s’est détaché en tête de la course avec trois Belges Pieter Serry (Soudal Quick-Step), Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) et Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) peu avant la montée du Col du Simplon (1re cat., 20,2 km à 6,5 %), seule difficulté de la journée.

Dans une nouvelle étape disputée sous la pluie, le peloton a laissé l’échappée prendre ses distances, comptant jusqu’à dix-huit minutes de retard. Dans le groupe de tête, la course s’est décantée lors du passage au dernier sprint intermédiaire de la journée à Stresa à 56 km de l’arrivée. Rex s’est isolé en tête avec les Italiens Davide Ballerini (Soudal Quick-Step) et Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck). Le trio a ensuite été rejoint par le Letton Tom Skujins (Trek-Segafredo), parti en contre.

À 11 km de l’arrivée, Laurenz Rex a été lâché par le groupe de tête et le natif de Marbourg a ensuite été repris par un groupe de contre composé de Nico Denz, son équipier et compatriote Marius Mayrhofer, Alberto Bettiol et Derek Gee. Ce groupe a repris le trio de tête à 400 mètres de la ligne d’arrivée. Les sept coureurs se sont joués la victoire au sprint où Denz s’est montré le plus rapide devant Gee et Bettiol.