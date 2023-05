Hockey League: le Dragons prend la main face à La Gantoise (2-1, vidéos)

Pour leur 3e confrontation consécutive en finale, les Flandriennes et les Anversois se retrouvaient, à Brasschaat, pour disputer 2 duels, certainement, un peu plus équilibrés que les précédents. En effet, les championnes de Belgique en titre ont, peut-être, été un poil moins dominantes que les saisons passées tandis que les joueuses du Dragons sont montées en puissance au cours de ces dernières semaines. Dès l’entame de cette première manche, c’est effectivement l’équipe locale qui prenait l’initiative et qui essayait de prendre le jeu à son compte. Mais c’est bien La Gantoise qui mettait d’abord le nez à la fenêtre avec une belle possibilité pour Emilie Sinia qui ne pouvait pas reprendre un centre puissant de Barbara Nelen. Une chaude alerte qui ne perturbait pas les Rouge et Bleu qui ouvrait la marque sur le premier penalty de la partie converti par Stephanie De Groof (16e).

Les protégées de Kevan Demartinis étaient au pied du mur. Elles devaient corriger le tir pour reprendre pied dans la rencontre. Et c’était chose faite dès la0 41e minute avec le premier but de la saison d’Anne-Sophie Vanden Borre sur une suite de penalty. Gand mettait toutes ses forces dans la bataille mais elle se heurtait à une défense anversoise bien en place et robuste sur penalty. L’Uruguayenne, Manuela Vilar, choisie naturellement comme « Joueuse du match » était impressionnante techniquement mais le Dragons ne parvenait pas à inscrire un nouveau but malgré une énorme possibilité dans le dernier quart.

Tout reste à faire lors de la manche retour

Un succès 2-1 qui satisfaisait pleinement Stephanie De Groof. « C’était un duel passionnant. Nous sommes monté en puissance lors du second tour et cela s’est vu cet après-midi. Mais tout reste évidemment à faire, ce dimanche, lors de la manche retour. Un seul but d’avance, cela ne représente pas grand-chose. Et c’est d’autant plus dommage que nous avons eu la possibilité d’en inscrire un troisième. C’est dingue de voir tous ces supporters en rouge dans la tribune. Ils font énormément de bruit pour le Dragons. »