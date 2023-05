Un Diable rouge relégué en Bundesliga: Dodi Lukebakio et le Hertha Berlin condamnés à la descente

Le Hertha Berlin a été officiellement relégué en 2e division après son partage face à Bochum (1-1) dans le cadre de la 33e journée de Bundesliga samedi après-midi. Lanterne rouge du championnat, les Berlinois devaient obligatoirement s’imposer face à leur adversaire du jour. Mais un partage de dernière minute a condamné Berlin à la descente au 2e niveau.

Dodi Lukebakio, titulaire pour ce match de l’avant-dernière journée, se créait la première occasion du match et pensait avoir ouvert le score jusqu’à l’intervention du VAR et l’annulation du but pour une faute durant l’action (19e).