Hockey: la Gantoise prend une option sur le titre face aux Waterloo Ducks(vidéo)

L’affiche était alléchante pour ces finales messieurs 2023 avec deux équipes au sommet de leur forme et surtout affamés pour renouer, enfin, avec les lauriers nationaux. D’autant plus que ni les Flandriens, ni les Brabançons, ne pouvaient revendiquer la casquette de favori au moment d’entamer les hostilités. Une première manche très ouverte qui promettait du spectacle. Et ce sont les Gantois qui prenaient l’initiative dans la rencontre avec l’ouverture du score d’Etienne Tynevez dès la 12e minute. L’attaquant français était en toute grande forme et il offrait le deuxième but à Charles Masson (28e). Le jeu proposé par le Waterloo Ducks était moins inspiré qu’à l’habitude et le penalty était lui moins efficace qu’espéré durant ces 35 premières minutes avec des statistiques peu habituelles de 0/4 à la pause.

Le Watducks était donc dans les cordes. Il devait essayer de recoller au score au plus vite mais Tomas Santiago veillait dans sa cage et repoussait le danger. Le gardien argentin et ses défenseurs étaient intraitables pour empêcher Victor Charlet, le spécialiste brabançon du penalty (37 buts inscrits de la sorte depuis le début de saison) de trouver l’ouverture sur l’exercice (0/9 sur l’ensemble de la partie). Et comme souvent quand une équipe met la pression sur le but adverse, elle se fait surprendre en contre-attaque. Un adage que confirmait Roman Duvekot qui inscrivait le numéro 3 gantois à la 47e minute. Le schéma était identique dans le 4e quart-temps avec une possession de balle en grande partie brabançonne mais les plus belles possibilités toujours pour Gand, qui espérait ainsi, annihiler, au plus vite, les derniers espoirs de son adversaire. Mais il était écrit que Waterloo ne marquerait pas lors de cette manche aller.

Les joueurs gantois restent très prudents avant la manche retour

À l’interview Roman Duvekot restait, néanmoins, très prudent au moment d’analyser ce succès. « Nous sommes encore loin d’avoir le titre en poche. Nous venons simplement de disputer la première mi-temps de cette finale. Mais effectivement, il s’agit d’un bon résultat. Mais il faudra rester très attentif demain. Nous avons bien joué collectivement et c’est vrai que mon dernier but nous offre un avantage encore un peu plus confortable. Nous avons très bien défendu sur p.c. et notre gardien a joué un rôle déterminant pour obtenir ce résultat. Mais il faudra être vigilant et bien défendre pour concrétiser tout cela, ce dimanche. »

Du côté de l’homme du match, Etienne Tynevez, le discours n’était guère différent : « Nous savons de notre expérience de la saison dernière et notre défaite en finale face au Racing que ce n’est jamais gagné d’avance (la première manche face aux Ucclois s’était soldée sur un partage, 2-2, NDLR). Mais nous aurons un plan et nous serons bien préparés pour ce match retour. Ce sera une bataille. Nous savions que la clé du match serait de bien défendre sur penalty. Et cela devra être également le cas également, dimanche. Nous devrons faire très attention. Le titre est encore loin pour La Gantoise. Ce sera un duel difficile et très physique. »

Un penalty brabançon qui n’a pas répondu aux attentes

En revanche, les mines étaient défaites du côté du Watducks et de Max Van Oost. « Il y a eu trop de moments durant la rencontre où nous avons évolué en dessous de notre niveau habituel. Mais rien n’est décidé. Nous pouvons revenir dans cette finale. Nous l’avons déjà fait par le passé. C’est vrai que le penalty n’a pas bien fonctionné mais nous devrons analyser cette réalité et comprendre ce qui a dysfonctionné. Mais nous reviendrons avec plus d’options et d’autres phases. Nous devrons être à 100 % et tous concernés par l’enjeu de cette seconde manche. Cela n’a malheureusement pas été le cas, ce samedi. Il faudra réaliser un match complet si on veut avoir notre chance et revenir à la hauteur de notre adversaire. »