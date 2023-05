Genk - Union et Bruges - Antwerp: un dimanche de rêve dans la course au titre

La phrase suivante lâchée par le coach de Genk Wouter Vrancken en conférence de presse convient aux quatre formations du Top 4 : « En ce moment, il y a trop de bla-bla. Le foot, c’est de l’action et pas des mots. Il est temps d’agir. »

Si le Club de Bruges n’a plus droit au chapitre dans la course au titre, il se doit de terminer la saison en beauté, non seulement pour rassurer des supporters de moins en moins patients, mais surtout afin de préparer au mieux la venue plus que probable de Ronny Deila en fin d’exercice. Un mentor censé rendre de la verve et de la rage de vaincre dans un noyau repu par les succès des saisons précédentes.

Fédérer, une mission menée à merveille par Mark Van Bommel depuis qu’il a pris les commandes du vestiaire de l’Antwerp. Chaque match s’apparente à une bataille musclée que les Anversois finissent souvent par remporter, de quoi en faire le candidat principal au titre.

« Pourquoi parler en ces termes alors que nous n’avons qu’un point d’avance ? Chaque chose en son temps. » Le mentor hollandais la joue relax mais il sait que ses couleurs ne se trouvent plus qu’à une encolure d’un trophée qui les boude depuis 66 ans. « Nous savons ce qu’il nous reste à faire. » Un 9/9, compliqué mais pas impossible. Car le prochain déplacement aura lieu au Jan Breydel, terre du triple champion en titre peu enclin à céder sa couronne à son plus gros rival actuel en termes d’animosité et de puissance financière. Même si Rik de Mil et ses joueurs refusent de le dire ouvertement, il est clair que leur préférence pour la passation de pouvoir se situe plutôt du côté de l’Union ou de Genk.