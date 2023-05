Kevin De Bruyne et Manchester City à nouveau sur le toit de l’Angleterre

Ce n’était plus qu’une question de temps pour Manchester City avant d’être sacré champion d’Angleterre pour la troisième année consécutive, la neuvième fois au total, comme Everton. Une défaite d’Arsenal sur le terrain de Nottingham Forest, qui se bat pour le maintien, n’était pas le résultat le plus probable. Et pourtant, Taiwo Awoniyi, l’ancien attaquant de Mouscron et de La Gantoise, en a décidé autrement face aux Gunners. Bien sûr, il aurait fallu un miracle pour que ces derniers puissent revenir aux côtés des Citizens qui avaient bel et bien anéanti tout suspense lors de la raclée 4-1, le 26 avril, mettant fin à une course passionnante qui a duré les trois quarts de la saison.