Le Standard n’a aucune excuse à faire valoir

Sans Zinckernagel et Fossey, touchés au mollet, Bokadi, en délicatesse avec ses ischios, Balikwisha, ménagé mais présent sur le banc, et Laifis, rentré à Chypre pour régler des problèmes d’ordre privé, et avec un onze de base du coup fortement rajeuni par les présences de Noubi, Hautekiet et Davida, le Standard a sombré samedi à Westerlo. Si, dans la quête du dernier billet européen à délivrer, la mission des joueurs liégeois était devenue compliquée après la défaite subie face à La Gantoise et impossible après le partage concédé dans le temps additionnel contre Westerlo, la saison 2022-2023 s’est définitivement refermée à l’ombre du t’Kuipje où le Standard aura vécu, comme lors du rendez-vous de la phase classique du championnat (4-2), en tout début de saison, un match très compliqué.