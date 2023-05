Kevin De Bruyne et ses coéquipiers célèbrent leur titre de champion d’Angleterre devant leur télévision (vidéos)

En profitant de la défaite 1-0 d’Arsenal à Nottingham Forest samedi, Manchester City est devenu champion d’Angleterre pour la neuvième fois de son histoire et la cinquième fois sur les six dernières saisons. Un premier trophée cette saison pour les Cityzens, toujours en course pour réaliser le triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions.

Ce samedi soir, les joueurs de City s’étaient réunis pour regarder ensemble le match d’Arsenal. Au coup de sifflet final, fixés devant la télévision, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont célébré ce titre.