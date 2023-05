«Il a tout donné»: un joueur de Montpellier perd sa maman avant un match et craque sous l’émotion durant la rencontre (vidéo)

Montpellier se déplaçait à Nantes ce samedi dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Battus sèchement à domicile sur le score de 0-3, les Nantais se dirigent de plus en plus vers une descente en Ligue 2. Mais durant la rencontre, des images ont ému les téléspectateurs et le public.

Durant le match, Issiaga Sylla, joueur de Montpellier, n’a pu contenir son émotion. Le défenseur latéral a fondu en larmes juste après le but de Sacko à la 38e. Et la raison est émouvante. Issiaga Sylla a perdu sa maman, quelques heures avant la rencontre. Il a tout de même insisté pour jouer le match contre Nantes.