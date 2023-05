Giro: l'Américain Brandon McNulty remporte la 15e étape, Bruno Armirail conserve son maillot rose

La course s’est animée à 47 km de l’arrivée avec une première attaque de l’Italien Niccolo Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) en tête de la course. Bonifazio a abordé seul en tête la montée du Roncola Alta (2e cat., 10 km à 6,7%), la dernière difficulté de la journée. Derrière, l’Espagnol Joaquin Rojas (Movistar) a dicté le tempo du groupe de poursuivants pour reprendre Bonifazio.

Brandon McNulty (UAE Emirates) a remporté la 15e étape du Tour d’Italie (WorldTour) courue dimanche sur 195 km entre Seregno et Bergame. L’Américain a réglé un sprint à trois devant l’Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) et l’Italien Marco Frigo (Israel-Premier Tech). Le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ) reste en tête du classement général.

Marco Frigo a alors placé une attaque, suivi par Brandon McNulty. Le duo a ensuite été rejoint par Ben Healy. À 34 km de la ligne, McNulty a tenté une accélération mais a été directement contré par Healy qui a filé seul en tête. Le vainqueur de la 8e étape de ce Giro a cependant été repris dans la descente par McNulty.

À l’approche de l’arrivée à Bergame, McNulty a placé une première attaque à 7 km de l’arrivée mais a été rapidement repris par Frigo et Healy. L’Irlandais a tenté à son tour une offensive à 3,5 km de la ligne et seul McNulty a été en mesure de le suivre avant que Frigo ne revienne. Le trio s’est alors joué la victoire au sprint où McNulty s’est montré le plus rapide devant Healy et Frigo.

Arrivé plus de sept minutes après McNulty, Bruno Armirail conserve le maillot rose de leader du classement général. Distancé dans les derniers kilomètres, le Français ne compte plus que 1:08 d’avance sur le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) et 1:10 sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).