Le Club de Bruges bat l’Antwerp et offre une occasion en or à l’Union

Battu 2-0 par le Club de Bruges dimanche lors de la quatrième journée des playoffs, l’Antwerp devra attendre avant de décrocher le titre derrière lequel il court depuis 1957. Les Anversois restent premiers avec 45 points, un d’avance sur l’Union, qui se déplace à Genk (18h30). Le doublé de Casper Nielsen (51e, 62e,) ne change rien pour les Brugeois, quatrièmes (33 points).

Une semaine après leur premier duel, les deux coaches ont apporté un changement à leurs équipes. Rik De Mil a titularisé pour la première fois depuis le 10 février Roman Yaremchuk à la place de Jutgla, blessé. A l’Antwerp, Mark van Bommel a préféré Calvin Stengs à Mandela Keita. Ces changements n’ont pas généré beaucoup de spectacle puisque les deux équipes ont eu une bonne occasion chacune.

Bruges a progressivement pris l’initiative et sur une passe en profondeur de Hans Vanaken, Mats Rits s’est retrouvé face à Jean Butez, qui a écarté le danger du pied (12e). Le Club ne parvenant pas à faire la différence, l’Antwerp s’est montré plus actif et Vincent Janssen a envoyé une frappe à bout portant au-dessus de la cage de Simon Mignolet (27e). Bruges ne donnait pas l’impression de pouvoir faire mieux et l’Antwerp n’avait pas envie de prendre le moindre risque.