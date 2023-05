Playoffs 1: l’Union revient à hauteur de l’Antwerp après son partage à Genk

Après la quatrième journée des Champions Playoffs, l’Antwerp battu 2-0 au Club de Bruges et l’Union, qui a partagé l’enjeu 1-1 à Genk avec Victor Boniface (39e), comptent 45 points. Les Anversois sont en tête pour ne pas avoir bénéficié de l’arrondi vers le haut lors de la division des points. Passés au commandement grâce à Mark McKenzie (13e), les Limbourgeois sont troisièmes à trois points. Bruges est quatrième (33 points).

Les deux équipes n’ont pas hésité pas à se livrer des duels intenses, cela a généré un départ en fanfare avec Maarten Vandevoordt, qui s’est interposé avec à propos devant Adingra (7e). Par contre sur le 23e assist de Trésor, lui permettant de battre le record de Branko Strupar, McKenzie a battu de la tête Anthony Morris (13e, 1-0). Les Limbourgeois ont continué à livrer une belle prestation mais par l’intermédiaire d’Adingra (17e, 36e) et d’El Azzouzi (20e), les Bruxellois ont frôlé l’égalisation à plusieurs reprises. Lancé par Adingra, Boniface s’en est chargé d’une frappe puissante après s’être débarrassé de McKenzie d’un superbe crochet (39e, 1-1).

Le début de la seconde période n’a pas été aussi fougueux que celui de la première. C’était prévisible et pour provoquer l’étincelle Vrancken a sorti Sor et Arokodare pour El Khannouss et Samatta (67e). Geraerts a également tenté une manoeuvre en substituant Yorbe Vertessen et Cameron Puertas à Adingra et Lazare Amani (73e). Ces changements n’ont pas changé grand-chose: si l’intensité était toujours bien présente, il n’y a pas eu d’amélioration au niveau du jeu.