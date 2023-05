Un Antwerp inexistant défait par le Bruges du taquin Noa Lang

I edereen is bang, iedereen is bang, iedereen is bang van Noa Lang… ». Il ne reste qu’une poignée de secondes à jouer et tout le Jan Breydel entonne un chant pour l’ailier auteur d’une partie à son image. « Tout le monde a peur de Noa », de sa technique et de sa manière de caresser le ballon pendant l’intégralité d’une rencontre marquée de son empreinte. « Tout le monde a peur de Lang », un garçon irritant comme lorsqu’il monte des deux pieds sur le ballon dans les arrêts pour provoquer les Anversois. Une action inutile et propice à la colère de Toby Alderweireld. « Il n’a pas à faire cela, surtout que sa victoire est méritée ».