Hockey: la passe de 3 pour des Gantoises tenaces

Après avoir pris la main lors de la manche aller (victoire 2-1), les Anversoises étaient bien conscientes qu’elles allaient devoir reproduire, au minimum, la même prestation pour avoir une chance de faire vaciller les Flandriennes et les priver d’un 3e sacre consécutif. Mais les vice-championnes étaient prêtes à tous les sacrifices pour renouer, enfin, avec les lauriers nationaux et confirmer le renouveau de cette équipe qui restait sur un excellent second de championnat. Et comme lors de la finale aller, le Dragons prenait l’initiative et ouvrait le score rapidement puisque Aby Raye, qui disputait son tout dernier match, à Brasschaat avant de rejoindre Tilburg, la saison prochaine, trouvait le chemin des filets sur un rebond de penalty dès la 6e minute de jeu. Les Flandriennes étaient réellement au pied du mur et devaient rapidement réagir pour combler leur retard de 2 buts. Mais durant cette première période, comme samedi, les choix n’étaient pas les bons en reconversion offensive. A la 30e minute, elles héritaient d’un premier penalty mais cela manquait un peu de conviction.

En seconde période, la Gantoise essayait d’emballer les échanges pour revenir dans la partie. Les joueuses de Kevan Demartinis étaient bien plus entreprenantes et elles obtenaient, enfin, des récompenses pour leurs nombreuses entrées de cercle. Et sur leur 4e p.c., Ambre Ballenghien trouvait enfin la cible sur le premier sleep direct tenté par son équipe (60e). Une égalisation qui redonnait du sourire au kop flandrien qui jouait à fond son rôle de 12e homme. Le dernier quart-temps s’annonçait plus indécis que jamais. Gand poussait. Le Dragons faisait le gros et tenait bon malgré 2 cartes vertes. Pauline De Ryck sortait à 3 minutes du coup de sifflet final et dans la foulée et Berta Bonastre faisait 2-1 seulement 15 secondes plus tard. Les Flandriennes arrachaient donc les Shoot-outs au forceps après une nouvelle prestation, bien en-dessous de leurs standards habituels. Et à cet exercice, elles émergeaient finalement et s’offraient un 6e titre de championne de Belgique.

Un 3e titre consécutif décroché au courage

« Je suis extrêmement fière de mon équipe », soulignait d’emblée Emilie Sinia, l’attaquante et meilleure joueuse gantoise lors de cette finale. « Nous avons émergé au courage. Les gens pensent souvent que nous sommes une équipe ultra dominante mais nous avons tout de même éprouvé quelques difficultés cette saison pour palier au départ de Stephanie Vanden Borre. Cela a totalement remanié notre défense. Nous avons remporté beaucoup de matches de championnat, c’est vrai. Mais nous avons été nettement moins dominantes que les saisons précédentes. Nous avons également vécu une très mauvaise expérience en EHL. C’est la première fois que nous avons réellement dû nous battre pour revenir avec des filles de 15 ans sur le terrain. Mais, aujourd’hui, nous avons surtout prouvé que nous étions une équipe qui peut se battre dans l’adversité et pas seulement gagner des finales avec une Dream Team. Nous étions toutes en larmes à la fin du match tellement nous étions fières de ce que nous avions accompli pour revenir dans cette finale. »