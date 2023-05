Daniil Medvedev remporte à Rome son premier tournoi sur terre battue

Daniil Medvedev (ATP 3) a remporté dimanche la finale des Internationaux d’Italie de tennis, le 5e ATP Masters 1000 de la saison qui se jouait sur l’ocre du Foro Italico de Rome et offrait 7.705.780 euros de prix. Dans cette première finale romaine qui se jouait sans Rafael Nadal (10 victoires) et/ou Novak Djokovic (6 victoires) depuis 2004, le Russe a battu le Danois Holger Rune (ATP 7) en deux sets 7-5 et 7-5 après 1h42.

Dans un premier set équilibré, les joueurs assuraient assez aisément leurs jeux de service, Rune ayant laissé passer deux balles de break dans le 5e jeu. A 6-5, l’expérience de l’ancien N.1 mondial a payé sur sa première balle de break, il profitait du mauvais choix du Danois (une amortie) pour remporter le premier set (7-5).

Le protégé de Patrick Moratoglou ne tardait pas à réagir et s’emparait du service de Medvedev sur un jeu blanc (0-1). Mené 0-2, le Russe retrouvait son niveau et reprenait les commandes (3-2). Rune retournait la tendance au point de servir pour le set à 4-5. Mais la pression est alors devenue trop forte et il perdait les trois jeux suivants et le match (7-5).