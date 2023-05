Kevin De Bruyne et ses coéquipiers célèbrent leur titre de champion d’Angleterre (vidéo)

Avec près de 90% de son onze titulaire sur le banc au coup d’envoi, Manchester City a fêté son cinquième titre en six ans en battant Chelsea sans forcer.

Avec ce succès, les Sky Blue comptent sept longueurs d’avance sur Arsenal, tout en ayant un match en moins, un écart qui masque la lutte acharnée que les deux équipes se sont livrée presque jusqu’au bout.

Face à des Blues certains de finir dans la deuxième moitié du classement et qui n’ont qu’une hâte, passer à la saison suivante, City a ouvert le score dès la 12e minute.

Wesley Fofana a bêtement perdu un ballon au milieu du terrain, permettant à Julian Alvarez de marquer d’une frappe croisée 30 mètres et deux passes plus tard (1-0), pour le 100e but à domicile cette saison de City, toutes compétitions confondues.