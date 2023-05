Ronny Deila, pourquoi l’annonce de son départ à Bruges l’agace autant

Houspillé par des supporters qui l’ont vénéré, samedi à Westerlo, le Norvégien a assuré lui-même sa défense en disant qu’il était heureux au Standard. Ce qui n’empêche que le FC Bruges veut (et va ?) en faire son T1 la saison prochaine.

L’annonce du départ probable de Ronny Deila pour Bruges a-t-elle eu un impact sur la prestation du Standard, qui à Westerlo a commis des erreurs défensives incroyables, en encaissant notamment les deux derniers buts au départ d’un coup de coin en sa faveur, et n’a tout simplement pas existé ? Ce serait tronquer la réalité de répondre par l’affirmative, tant l’équipe liégeoise, qui savait qu’il lui serait impossible d’encore priver La Gantoise du dernier billet européen, a manqué de la plus élémentaire conviction, sachant que sa faible profondeur de noyau l’empêche le plus souvent de signer un résultat quand tous ses joueurs ne sont pas fidèles au poste, ce qui était le cas samedi au t’Kuipje.