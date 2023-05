Kevin De Bruyne et Manchester City en route vers un triplé historique

Des bulles, mais pas trop. Trois jours après l’épique soirée contre le Real Madrid, Manchester City a pu sabrer le champagne. Non pas dimanche, mais d’ores et déjà samedi suite à la défaite surprenante d’Arsenal à Nottingham Forest (1-0). La réception des Blues de Chelsea, qui ont souligné le mérite mancunien par une haie d’honneur, s’est apparentée à une belle communion avec le public cityzen. Sans la moindre pression, si ce n’est celle présente dans les fûts des pubs. Les Skyblues conservent leur couronne anglaise, mais là n’était sans doute pas le plus important puisqu’ils sont toujours en lice pour un triplé quasiment inouï : Premier League-FA Cup-Ligue des champions. En finale de la Coupe d’Angleterre contre le voisin United (samedi 3 juin) et en finale de la C1 contre l’Inter Milan (samedi 10 juin), City est conscient qu’il pourra marquer l’histoire du football anglais. Seuls les Red Devils de Sir Alex Ferguson, en 1999, ayant réalisé ce fabuleux « treble ».