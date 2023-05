Les bulletins des Unionistes à Genk: El Azzouzi a parfaitement su saisir sa chance

5,5 Moris : trop passif et surpris sur le but de McKenzie, le portier et capitaine d’un soir a pour le reste tenu son rang, délivrant même une superbe passe en profondeur pour Adingra qui aurait mérité de se transformer en assist.

5,5 Kandouss : le plus discret du trio défensif, le Marocain a souvent manqué de vitesse pour contrer les incursions incessantes des Genkois. Plus efficace après le repos.