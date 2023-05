Les réactions des Unionistes après le partage à Genk: «C’est un excellent résultat»

Ismaël Kandouss n’est pas du genre à se mettre la pression facilement ou inutilement. Adepte de la pensée positive, le défenseur marocain préfère toujours le verre à moitié plein au verre à moitié vide. « Arracher un partage ici, face à cette excellente équipe de Genk qui a dominé tout le début de championnat et a mené au score est, à mes yeux, un excellent résultat », expliquait-il au sortir des vestiaires. « Certes, notre deuxième mi-temps fut moins accomplie que la première mais on n’a malgré tout pas concédé beaucoup d’occasions et on s’en est créé une grosse en fin de match, que l’on n’a malheureusement pas su concrétiser. Du coup, on va aller à l’Antwerp pour disputer une sorte de finale dans ces Playoffs, sans pression, du moins en ce qui me concerne. Je trouve qu’on est mieux armés que quand on avait dû lutter face à Bruges, déjà parce qu’on a davantage d’expérience que la saison dernière. Arriver en ne produisant pas notre propre jeu serait une erreur à ne pas commettre, certainement qu’eux aussi pourraient avoir la pression. Ils vont jouer chez eux en sachant qu’un succès leur offrirait le titre, mais ils restent sur une défaite alors que notre courbe est plus ascendante avec trois bons derniers matches qui nous ont déjà rapporté sept unités dans ces Playoffs, soit autant que la saison dernière. A nous de tout faire pour apprendre de nos erreurs du match aller pour bousculer davantage les Anversois. » Et préserver intactes les chances de succéder au FC Bruges au palmarès de la D1A…

Plus timide en dehors des terrains que sur ceux-ci, Lazare Amani était lui aussi partagé entre plusieurs sentiments après le coup de sifflet final. « Le match à l’Antwerp, la semaine prochaine, sera évidemment capital mais on a appris à mieux gérer la pression cette année. L’an dernier, on était quelque part des ‘novices’ face à l’ogre brugeois. Depuis, on a disputé quantité de gros matches et on doit s’en servir. Lors du premier duel contre l’Antwerp, on a manqué d’à peu près tout et on leur avait offert deux buts sur autant d’erreurs défensives. À nous de ne pas les reproduire dimanche prochain. Quand vous avez la chance de posséder en vos rangs un attaquant comme Boniface, il faut aussi savoir en profiter. Cette saison, il a surtout brillé en Europe, parce qu’il se sent sans doute mieux dans les grands rendez-vous, où la motivation vient d’elle-même. Cela tombe bien : dimanche prochain, il pourrait nous être utile dans le contexte compliqué qui nous attendra à Anvers. »