Noah Ohio: «La situation de Deila? Je me mets à la place des fans…»

Malaise. Gros malaise. En salle de presse, où Ronny Delia donne l’impression de bafouiller son discours. Avant cela, en tribune. Pour la première fois cette saison, les supporters ont invité staff et joueurs à aller se faire pendre ailleurs. Pour ceux qui n’avaient pas compris tout de suite, quelques jets de bière et de gobelets ont souligné les propos. Le Standard bâcle sa fin de saison. Et ça ne passe pas. Toutefois il y a plus crispant. Les fidèles se sentent cocufiés par Delia que l’on annonce à Bruges. Noah Ohio, qui n’a pas été le plus faible de son équipe comprend : « Oui, je me mets à la place des fans. Ils avaient créé une relation particulière avec le coach. Là, ils se trouvent plongés dans l’incertitude par rapport à son avenir. Ils vivent cela très mal. »