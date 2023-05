La fin de l’hégémonie bavaroise en Allemagne? La troisième fois pourrait être la bonne pour Dortmund

Qualifiée de compétition la plus… « ennuyeuse » au regard de la domination du Bayern lors des 10 dernières saisons (d’où l’allusion aux bulles de champagne qui n’avaient plus la même saveur dans nos éditions de samedi), la Bundesliga a vécu une incroyable sensation en deux temps. Les Bavarois ont servi la soupe à la grimace samedi dans leur antre de l’Allianz Arena. Comme souvent ces dernières semaines, l’international allemand Serge Gnabry avait fait sauter le verrou face à Leipzig avant de voir se développer un scénario que personne n’a compris, à commencer par le coach Thomas Tuchel. Plus que le 1-3 au marquoir (par le futur… Munichois Laimer, Nkunku et Szoboszlai), la totale déliquescence des Munichois a stupéfié les observateurs. Perdre à la maison après avoir mené au score n’était plus arrivé au Bayern depuis le temps où les dirigeants actuels Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn étaient encore en activité ! « Cette équipe est arrivée au bout de son cycle », a conclu dès samedi soir le magazine Kicker.