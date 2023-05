L’Union partage à Genk: Nielsen avait pourtant ouvert la voie à ses anciens coéquipiers

Après la défaite de l’Antwerp à Bruges (2-0) via deux buts de leur ancien médian, les Saint-Gillois ont raté une occasion en or de prendre la tête de la D1A, à deux journées de la fin.

Le titre, il pensait l’avoir offert à l’Union en marquant à Bruges en fin de saison dernière. Si l’arbitrage était venu annihiler son bonheur, Casper Nielsen a finalement exulté contre l’Antwerp (2-0) en plantant deux buts qui pourraient aider ses anciennes couleurs à devenir championnes. « J’ai déjà reçu des messages de la part de nombreux ex-équipiers », sourit le Danois, qui revient bien après des semaines très compliquées. « J’ai connu la première « vraie » blessure de ma carrière. Je ne savais pas trop comment me comporter car mon corps ne réagissait pas comme je l’entendais. C’est frustrant de voir ses partenaires en difficulté et de ne pas pouvoir monter sur le terrain pour les aider. J’ai cru que la saison serait terminée mais j’ai su revenir. » Au meilleur moment et en faisant exulter un stade en feu après des mois de mutisme étonnant. « Les cris et les chants nous ont donné ce petit coup de pouce dont nous avions besoin pour terminer nos actions.