Le gros coup de gueule de Will Still après le nul de Reims face à Angers: «On ne s’est pas respecté, on n’a pas respecté le foot!»

Accroché par le SCO Angers ce dimanche pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, le Stade de Reims a concédé un nul alors qu’il menait par deux fois (2-2). Une sacrée contre-performance pour les Champenois qui pointent à la onzième place de Ligue 1 à deux rencontres du terme. Ce match a eu du mal à passer pour Will Still. En conférence de presse, le Belge a dégoupillé à l’issue de la rencontre.

Il n’a d’ailleurs pas hésité à se mettre dans le lot au moment où il a critiqué ses joueurs : « On ne s’est pas respecté, on n’a pas respecté le foot et on ne mérite pas de gagner ce match. On prend deux buts catastrophiques. Je suis le premier responsable, je n’ai pas réussi à transmettre ce qu’il fallait aux joueurs. Mais tu peux mettre toute ton énergie, parler et donner de la vidéo à la mi-temps, si les joueurs ne sont pas capables de défendre après 20 secondes, voilà ce qui se passe. On aurait pu grimper à la huitième ou neuvième place si on avait gagné, mais on se tire une balle dans le pied en défendant comme des cons… »