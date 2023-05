Golf: Koepka remporte l’USPGA, Detry et Pieters finissent 40e

Thomas Detry et Thomas Pieters ont tous deux achevé l’USPGA, deuxième Major de la saison disputé dans la région de New York, à la 40e place partagée. Alors que le Bruxellois avait raté son premier tour et l’Anversois son deuxième, l’un et l’autre avaient tous franchi le cut de justesse, vendredi soir. Ils ont ensuite connu deux journées contrastées au terme desquelles ils ont gardé un score identique, six coups au-dessus du par.

Koepka fait briller le LIV Tour

Quatre ans après son doublé, suivi d’une longue période creuse, Brooks Koepka s’est quant à lui adjugé son troisième Championnat PGA. Un retour au sommet qui offre au circuit LIV, dont il est désormais membre, sa première victoire en Grand Chelem.

Vainqueur de l’épreuve en 2018 et en 2019, l’Américain de 33 ans rejoint ses illustres compatriotes Gene Sarazen et Sam Snead au rang des triples lauréats. Seuls Tiger Woods (4), Jack Nicklaus (5) et Walter Hagen (5) ont fait mieux.

Mieux qu’à Augusta

« C’est incroyable de me retrouver aux côtés de ces noms prestigieux. Pour être honnête, je ne suis même pas sûr d’avoir rêvé, enfant, de gagner autant de fois, mais c’est la chose la plus cool que je puisse vivre », a réagi à chaud l’ancien nº1 mondial qui compte désormais cinq Majeurs à son palmarès, puisqu’il avait également remporté l’US Open en 2017 et 2018.