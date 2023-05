Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Romeo Lavia… Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Jeremy Doku confirme sa bonne forme avec Rennes en Ligue 1. Les Rennais affrontaient Ajaccio ce dimanche après-midi pour continuer de rêver d’être en Europa la saison prochaine. Après un début de match tonitruant des visiteurs, Jeremy Doky est allé de son but pour faire 0-3 à la 37e minute.

KDB de nouveau champion d’Angleterre ! Suite au succès de Manchester City face à Chelsea, l’ancien joueur de Genk a fêté le sixième titre des Skyblues en Premier League. Et le Belge n’y est pas pour rien, lui qui est l’auteur d’une saison tout simplement exceptionnelle avec les Citizens !

Malgré la défaite de son équipe ce dimanche face au champion en titre, Naples, Romelu Lukaku est à créditer d’une bonne rencontre pour les Intéristes. Le Belge a joué tout le match et a inscrit son neuvième but en championnat.

Notre flop 3

Dodi Lukebakio

Le Hertha Berlin a été officiellement relégué en 2e division après son partage face à Bochum. Lanterne rouge du championnat, les Berlinois devaient obligatoirement s’imposer face à leur adversaire du jour. Mais un partage de dernière minute a condamné Berlin à la descente au 2e niveau.

Dodi Lukebakio, titulaire pour ce match de l’avant-dernière journée, se créait la première occasion du match et pensait avoir ouvert le score jusqu’à l’intervention du VAR et l’annulation du but pour une faute durant l’action.

Romeo Lavia

La défaite face à Brighton est synonyme de relégation pour Southampton et Romeo Lavia. Titulaire au coup d’envoi, Lavia a été remplacé à la 84e minute. Le Belge, auteur d’une saison tout à fait correcte, pourrait ne pas rester dans son club puisque quelques formations sont déjà intéressées par son profil. Affaire à suivre dans les prochains mois…

Leandro Trossard

Titulaire avec Arsenal, Leandro Trossard n’a pas réussi à empêcher la défaite des siens. Sur un but de l’ancien joueur de Mouscron, Taiwo Awoniyi, les Gunners, ont perdu 1-0 à Nottingham. Une défaite qui a offert le titre à Manchester City.